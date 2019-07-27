Лавров встречается с президентом Суринама

ПАРАМАРИБО, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Суринама Дезире Баутерсе.

В начале встречи, которая проходит в официальной резиденции президента республики, стороны поприветствовали друг друга на фоне флагов двух стран. Затем переговоры продолжились в закрытом для СМИ формате.

В субботу уже состоялись переговоры Лаврова с главой МИД Суринама Илдиз Поллак-Бейгле и вице-президентом этой страны Майклом Ашвином Адином.

Лавров находится в столице Суринама Парамарибо с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом. Суринам стал последней страной латиноамериканского турне российского министра - до этого он посетил Кубу и Бразилию.