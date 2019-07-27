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РИА Новости

Лавров встречается с президентом Суринама

Вчера, 17:15
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© POOL / Перейти в фотобанкОфициальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Суринам
Официальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Суринам
© POOL
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ПАРАМАРИБО, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Суринама Дезире Баутерсе.
В начале встречи, которая проходит в официальной резиденции президента республики, стороны поприветствовали друг друга на фоне флагов двух стран. Затем переговоры продолжились в закрытом для СМИ формате.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Суринама Илдиз Дебора Поллак-Бигли
Вчера, 15:41
Сергей Лавров начал первый визит в Суринам
В субботу уже состоялись переговоры Лаврова с главой МИД Суринама Илдиз Поллак-Бейгле и вице-президентом этой страны Майклом Ашвином Адином.
Лавров находится в столице Суринама Парамарибо с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом. Суринам стал последней страной латиноамериканского турне российского министра - до этого он посетил Кубу и Бразилию.
Суринам - небольшое государство на северо-востоке Южной Америки, бывшая колония Нидерландов. Отношения России и Суринама пока не отличаются масштабом, товарооборот между странами довольно скромный - всего около 3 миллионов долларов США в 2018 году - и подвержен ежегодным колебаниям, которые зависят от наличия крупных заказов с суринамской стороны.
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Сергей ЛавровДезире Баутерсе (политик)СуринамРоссияВ мире
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