Член СПЧ: действия полиции во время провокаций в центре Москвы законны

Сотрудники ОМОНа РФ на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у здания мэрии Москвы

После попыток провокаций во время несанкционированной акции, проводимой незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму и их сторонниками, меры правоохранительных органов в отношении участников законны и корректны, прокомментировал РИА Новости текущую ситуацию в центре Москвы Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

В ходе акции ее участники стали применять физическую силу против органов правопорядка, распылили слезоточивый газ, а также перекрыли движение в центре Москвы. В результате, силовые структуры вынуждены проводить задержания до установления личности и снятия подозрений в организации беспорядков.

"Объявленной встречи там не происходит. Организаторы обманули москвичей насчет формата мероприятия. Соответствующие законные меры применяются против уже не сбора мирных граждан без оружия, а провокаций с использованием химических веществ", - комментирует ситуацию Игорь Борисов.