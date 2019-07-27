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РИА Новости

Член СПЧ: действия полиции во время провокаций в центре Москвы законны

Вчера, 17:15
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа РФ на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у здания мэрии Москвы
Сотрудники ОМОНа РФ на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у здания мэрии Москвы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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После попыток провокаций во время несанкционированной акции, проводимой незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму и их сторонниками, меры правоохранительных органов в отношении участников законны и корректны, прокомментировал РИА Новости текущую ситуацию в центре Москвы Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.
Вчера, 15:24
На несанкционированной акции в центре Москвы задержали 295 человек
В ходе акции ее участники стали применять физическую силу против органов правопорядка, распылили слезоточивый газ, а также перекрыли движение в центре Москвы. В результате, силовые структуры вынуждены проводить задержания до установления личности и снятия подозрений в организации беспорядков.
"Объявленной встречи там не происходит. Организаторы обманули москвичей насчет формата мероприятия. Соответствующие законные меры применяются против уже не сбора мирных граждан без оружия, а провокаций с использованием химических веществ", - комментирует ситуацию Игорь Борисов.
Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.
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Московская городская думаИгорь БорисовМоскваПолитика
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