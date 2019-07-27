Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Муж погибшей на Аляске актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов рассказал подробности происшествия, сообщают " Муж погибшей на Аляске актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов рассказал подробности происшествия, сообщают " Вести " со ссылкой на белорусские СМИ.

Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс. Переночевав там, пара нацарапала на стене памятную надпись: "Piotr & Nika, Just Married, 07/19".

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду. Девушка провела под водой около пяти минут, прежде чем ее удалось вытащить на берег.

Мужчина пытался спасти жену и почти 29 минут делал ей искусственное дыхание и другие реанимационные процедуры. однако, несмотря на все усилия, девушка умерла.