Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Муж погибшей на Аляске актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов рассказал подробности происшествия, сообщают "Вести" со ссылкой на белорусские СМИ.
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс. Переночевав там, пара нацарапала на стене памятную надпись: "Piotr & Nika, Just Married, 07/19".
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду. Девушка провела под водой около пяти минут, прежде чем ее удалось вытащить на берег.
Мужчина пытался спасти жену и почти 29 минут делал ей искусственное дыхание и другие реанимационные процедуры. однако, несмотря на все усилия, девушка умерла.
Вероника Никонова родилась в Минске, где окончила театральную школу. В 13 лет сыграла одну из главных ролей в фильме Александра Котта "Брестская крепость". Несколько лет назад актриса переехала в США.