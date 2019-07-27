Инна Чурикова рассказала, почему оказалась в реанимации

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Актриса Инна Чурикова рассказала "КП", почему упала со сцены во время спектакля "Старая дева" и попала в реанимацию.
Чурикова призналась, что ее уже не первый раз подводит зрение.
"Иногда перед глазами как пленочка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах", — сказала она.
При падении актриса "ничего не сломала" и сейчас чувствует себя нормально.
"А ушибы вылечиваются. И настроение улучшается", — добавила она.
5 октября 2013, 10:31"Труженица сцены" Инна ЧуриковаИнна Чурикова из тех актрис, которым не нужно быть королевами красоты, чтобы царить на экране или в спектакле - пересмотрите "Начало, "В огне брода нет", "Морозко", сходите в "Ленком", дабы в этом убедиться. Сама Чурикова громких эпитетов в свой адрес не любит и утверждает: "Я не звезда, а скромный труженик сцены". Сегодня ей исполняется 70 лет.
Неделю назад Чурикова во время спектакля упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и дойти до лестницы, но на сцену и за кулисы ее внесли уже на руках. Выступление пришлось прервать, артистку госпитализировали. Некоторое время она провела в реанимации, затем ее перевели в обычную палату — в отделение острых эндотоксикозов НИИ имени Склифосовского.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и начала работать в Московском театре юного зрителя. Через десять лет, в 1975-м, она стала актрисой "Ленкома".
В кино Чурикова дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за роль в ленте "Военно-полевой роман".
Наиболее известные ее работы в кино и на телевидении: "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот", "Васса", "Любовь Яровая", "Ширли-мырли".
В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.