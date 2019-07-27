Инна Чурикова рассказала, почему оказалась в реанимации

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Актриса Инна Чурикова Актриса Инна Чурикова рассказала "КП", почему упала со сцены во время спектакля "Старая дева" и попала в реанимацию.

Чурикова призналась, что ее уже не первый раз подводит зрение.

"Иногда перед глазами как пленочка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах", — сказала она.

При падении актриса "ничего не сломала" и сейчас чувствует себя нормально.

"А ушибы вылечиваются. И настроение улучшается", — добавила она.

Неделю назад Чурикова во время спектакля упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и дойти до лестницы, но на сцену и за кулисы ее внесли уже на руках. Выступление пришлось прервать, артистку госпитализировали. Некоторое время она провела в реанимации, затем ее перевели в обычную палату — в отделение острых эндотоксикозов НИИ имени Склифосовского.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и начала работать в Московском театре юного зрителя. Через десять лет, в 1975-м, она стала актрисой "Ленкома".

В кино Чурикова дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за роль в ленте "Военно-полевой роман".

Наиболее известные ее работы в кино и на телевидении: "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот", "Васса", "Любовь Яровая", "Ширли-мырли".