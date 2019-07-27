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РИА Новости

Путин осмотрел предметы, поднятые с затонувшего в XIX веке судна

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра коллекции посуды с борта судна, которое затонуло в XIX веке у побережья острова Гогланд в Финском заливе
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра коллекции посуды с борта судна, которое затонуло в XIX веке у побережья острова Гогланд в Финском заливе
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ОСТРОВ ГОГЛАНД (Ленинградская область), 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на острове Гогланд осмотрел коллекцию предметов, поднятых археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у северо-восточной оконечности острова.
В частности, главе государства и сопровождавшему его министру обороны Сергею Шойгу показали фаянсовую и стеклянную посуду, текстиль и сохранившийся в идеальном состоянии секстант, поднятые с глубины.
Путин также пообщался с двумя юными участниками образовательного проекта "Океанариум", которые очищали находки от грязи и ила.
Как рассказал Путину и Шойгу сотрудник Центра подводных исследований Русского географического общества Роман Прохоров, по мнению археологов, найденное судно, название которого не удалось установить, было английским. Оно везло посуду из Англии в Санкт-Петербург, но примерно в 1856 году возле Гогланда попало в шторм, опрокинулось и затонуло.
Прохоров в шутку выразил сожаление, что президенту не удалось совершить погружение к этому судну.
"Ничего, вы же не заканчиваете здесь работу", - ответил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019
Вчера, 16:32
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ГогландРусское географическое обществоВладимир ПутинОбщество
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