В Москве откроют монумент словенцам, погибшим в России в годы войн

Военнослужащие у зенитных орудий на территории парка Победы на Поклонной горе

КРАНЬСКА ГОРА (Словения), 27 июл - РИА Новости. Монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн, откроют в Москве в Парке Победы, сообщил глава Минкомсвязи РФ, сопредседатель российско-словенской межправкомиссии Константин Носков.

В субботу у Русской часовни под перевалом Вршич близ города Краньска Гора прошли мемориальные мероприятия в честь русских солдат, погибших в этих местах в годы Первой мировой войны.

Выступая на мемориальном мероприятии, Носков сообщил, что в ближайшее время появится еще один символ дружбы между двумя народами.

"Принято решение открыть в Москве монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн", - сказал российский министр.

"Памятник будет установлен в Парке Победы на Поклонной горе - в месте, куда миллионы людей из России и со всего мира приходят, чтобы вспомнить трагедию двух мировых войн", - уточнил он.