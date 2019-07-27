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РИА Новости

В Москве откроют монумент словенцам, погибшим в России в годы войн

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие у зенитных орудий на территории парка Победы на Поклонной горе
Военнослужащие у зенитных орудий на территории парка Победы на Поклонной горе
© РИА Новости / Илья Питалев
КРАНЬСКА ГОРА (Словения), 27 июл - РИА Новости. Монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн, откроют в Москве в Парке Победы, сообщил глава Минкомсвязи РФ, сопредседатель российско-словенской межправкомиссии Константин Носков.
В субботу у Русской часовни под перевалом Вршич близ города Краньска Гора прошли мемориальные мероприятия в честь русских солдат, погибших в этих местах в годы Первой мировой войны.
Солдат почетного караула во время мемориальной церемонии по случаю 100-летия возведения у перевала Вршич русской часовни в память о российских воинах
Вчера, 16:09
В Словении почтили память русских солдат
Выступая на мемориальном мероприятии, Носков сообщил, что в ближайшее время появится еще один символ дружбы между двумя народами.
"Принято решение открыть в Москве монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн", - сказал российский министр.
"Памятник будет установлен в Парке Победы на Поклонной горе - в месте, куда миллионы людей из России и со всего мира приходят, чтобы вспомнить трагедию двух мировых войн", - уточнил он.
"Наша историческая память является залогом сохранения мира, и не только на пережившем многое европейском континенте, но и во всем мире", - заключил Носков.
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Константин НосковРоссияСловенияВ мире
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