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РИА Новости

Путин рассказал, зачем погружается под воду и поднимается в небо

Вчера, 16:32
7920
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ОСТРОВ ГОГЛАНД, 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, зачем спускается под воду и поднимается в небо.
Глава государства отметил, что россияне работают в разных условиях: в небе, под водой, под землей. Путин выразил уверенность, что как президент он должен побывать там, где работают люди, и увидеть все своими глазами.
"Чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь", - пояснил он после того, как совершил погружение в батискафе на дно Финского залива.
Президент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019
Вчера, 16:26
Путин поделился впечатлениями от погружения к затонувшей подлодке
Президент добавил, что на земле много проблем.
"Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться", - заключил российский лидер.
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ГогландВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Потому, что это работает.
27 июля, 19:02
bbrandvorotnik
9156101
Все правильно: одно дело - знать в теории, и совсем другое - ощутить, что называется, собственной шкурой.
27 июля, 18:00
Руслан Тлеуж
9100020
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Президент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019
Путин поделился впечатлениями от погружения к затонувшей подлодке
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