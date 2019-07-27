Путин рассказал, зачем погружается под воду и поднимается в небо

Президент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019

ОСТРОВ ГОГЛАНД, 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, зачем спускается под воду и поднимается в небо.

Глава государства отметил, что россияне работают в разных условиях: в небе, под водой, под землей. Путин выразил уверенность, что как президент он должен побывать там, где работают люди, и увидеть все своими глазами.

"Чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь", - пояснил он после того, как совершил погружение в батискафе на дно Финского залива.

Президент добавил, что на земле много проблем.

"Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться", - заключил российский лидер.