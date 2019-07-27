"Союзмультфильм" создал 3D-модели героев из "золотой коллекции"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Художники "Союзмультфильма" создали 3D-модели некоторых персонажей мультфильмов из "золотой коллекции", но новых лент с их участием пока не планируется, сообщила РИА Новости PR-директор студии Анна Усачева.

Ранее СМИ писали, что студия может выпустить мультфильмы "золотой коллекции", в том числе "Чебурашку" и "Попугая Кешу", в 3D-формате.

Собеседница агентства пояснила, что "Союзмультфильм" развивает производство мультфильмов в 3D, в том числе с помощью технологии захвата движения. По ее словам, модели известных героев созданы с целью маркетинга и их дальнейшего продвижения.

"Речи о создании новых мультфильмов с этими героями в 3D сейчас не идет", — сказала Усачева.