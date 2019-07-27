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РИА Новости
Культура

"Союзмультфильм" создал 3D-модели героев из "золотой коллекции"

Вчера, 16:30
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© Союзмультфильм, 1969Кадр из мультфильма "Крокодил Гена"(1969)
Кадр из мультфильма Крокодил Гена(1969)
© Союзмультфильм, 1969
Кадр из мультфильма "Крокодил Гена"(1969). Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Художники "Союзмультфильма" создали 3D-модели некоторых персонажей мультфильмов из "золотой коллекции", но новых лент с их участием пока не планируется, сообщила РИА Новости PR-директор студии Анна Усачева.
Ранее СМИ писали, что студия может выпустить мультфильмы "золотой коллекции", в том числе "Чебурашку" и "Попугая Кешу", в 3D-формате.
Собеседница агентства пояснила, что "Союзмультфильм" развивает производство мультфильмов в 3D, в том числе с помощью технологии захвата движения. По ее словам, модели известных героев созданы с целью маркетинга и их дальнейшего продвижения.
"Речи о создании новых мультфильмов с этими героями в 3D сейчас не идет", — сказала Усачева.
Она отметила, что это плановая работа, так как персонажи должны быть представлены во всех анимационных техниках.
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