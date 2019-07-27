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РИА Новости

Путин поделился впечатлениями от погружения к затонувшей подлодке

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ОСТРОВ ГОГЛАНД, 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что погружение на батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе, которое он совершил в субботу, оставило у него яркие впечатления.
"Впечатления, я бы сказал, яркие", - поделился он с журналистами, когда вышел из батискафа.
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"Я не в первый раз погружаюсь под воду, - напомнил глава государства. - Поэтому впечатления (остались) не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели (обломки затонувшей в годы Великой Отечественной войны подлодки Щ-308 – ред.)".
Путин сообщил, что не управлял батискафом во время погружения. По словам главы государства, сначала при спуске аппарата на дно поднялось облако ила, однако позже оно рассеялось, что позволило осмотреть подлодку со всех сторон.
Президент подчеркнул необходимость поисковой работы в Финском заливе, направленной на обнаружение затонувших во времена Великой Отечественной войны советских субмарин, и заявил о важности мероприятий по увековечению памяти экипажей этих подлодок.
"Ведь не только здесь на Балтике, но и в других акваториях у нас много ещё объектов и много наших моряков, которые считаются пропавшими без вести. Почти половина всех подводных лодок, которые погибли во время Второй мировой войны на Балтике, погибли здесь, преодолевая минные заграждения, пробивая себе проход в Балтику для ведения боевой работы", - рассказал Путин журналистам.
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Президент поблагодарил участников проекта "Поклон кораблям Великой Победы" - тех, кто занимается поиском затонувших подлодок, а также водолазов, которые работали во время погружения и непосредственно занимались установкой памятной таблички на корпусе судна. Глава государства кроме того поздравил всех с приближающимся Днём Военно-морского флота России.
"Сегодня, в преддверии Дня Военно-морского флота, ещё одним экипажем, который считался пропавшим без вести, стало меньше и, наоборот, прибавилось количество людей, которых мы все и их родственники с полным правом считаем погибшими за родину", - отметил он.
Путин подчеркнул особую важность подобных мемориальных мероприятий.
"Скажу, может быть, вещь тривиальную: важно не для тех ребят, которые здесь покоятся на дне Финского залива, важно для нас, для будущих поколений, потому что все должны знать: Россия своих героев не забывает, не забывает тех, кто отдал жизнь за свободу и безопасность нашего Отечества, за нас с вами", - подчеркнул Путин.

Это очень важная работа и то, что мы сегодня сделали, совершили этот символический акт в отношении конкретных людей, в отношении наших моряков-подводников, которые тут погибли, мне кажется, очень важно и символично.

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с вдовой писателя Александра Солженицына
Владимир Путин
президент России
На вопрос о том, доволен ли он результатами изучения акватории острова Гогланд, президент ответил утвердительно: "Конечно. Одно дело, когда люди числятся пропавшими без вести, а другое дело, когда мы знаем их имена".
"Люди, которые здесь работают и занимаются этим делом, уже идентифицировали 17 объектов - 16 (подлодок времён ВОВ) и одну лодку ещё времён Первой мировой войны, и несколько надводных кораблей", - добавил он.
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Президента также спросили, откуда у него появились знания о минной обстановке в регионе во времена Великой Отечественной войны - готовился ли он специально, или знал ситуацию на море.
"Я, конечно, знал, я же люблю почитать, я люблю историю. И потом, у меня, это известно, я хожу же (на шествия "Бессмертного полка - ред.) с портретом отца, который служил основную службу свою перед войной в качестве матроса подводного флота как раз", - отметил Путин.
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ГогландВладимир ПутинОбщество
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