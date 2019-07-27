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РИА Новости
Культура

Знаменитости призвали потушить пожары в Сибири

Вчера, 17:33
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРэпер Василий Вакуленко (Баста)
Рэпер Василий Вакуленко (Баста)
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские знаменитости записывают обращения к властям и к своим подписчикам, чтобы привлечь внимание к ситуации с лесными пожарами в Сибири.
"Это катастрофа , которая происходит сию минуту! Я не знаю, что делать, я предлагаю флешмоб: #сибирьгорит #гориттайга #потушитесибирь #мирспасисибирь", - написала актриса Любовь Толкалина

Васиилий Вакуленко (Баста), рэпер

"Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Много чего потеряно, но есть то, что еще можно спасти. Мы получили очень много комментариев, пожалуйста, не проходите мимо".

Станислав Бондаренко, актер

"Поддержите информацией, может так мы сможем помочь людям живущим там. Это наша страна. Поддержите ФлэшМоб! Друзья! Коллеги!"

Сергей Зверев, стилист, шоумен

"Прямо сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит территория по площади сравнимая с Бельгией. Помогите спасти Сибирь от огня и дыма!"

Илья Соболев, шоумен

"Там смог такой стоит, что вообще непонятно – будут ли потом функционировать легкие у людей"

Илья Ефимов, музыкант

"Ребят, горит Сибирь! Мне кажется, надо спасать. Давайте поспособствуем. Подпишите петицию".

Мария Кожевникова, актриса

"Мой директ завален просьбами, и я не могу пройти мимо и не поддержать жителей Сибири, где горит уже более 2,3 миллиона гектар, просто вдумайтесь в эти цифры! 2,3 миллиона гектар леса", - пишет Мария Кожевникова.
Причиной массовых лесных пожаров в Сибири назвали аномальную жару и отсутствие дождей. К 27 июля на территории России авиалесоохрана зафиксировала 164 лесных пожара. Ведомство сообщает, что проводятся работы "по активному тушению".
Лесные пожары в Сибири
26 июля, 18:21
Дождей в охваченных лесными пожарами районах Сибири пока не ожидается
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КультураНовости культуры
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