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РИА Новости

Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС

Вчера, 16:19
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© Фото : Олег Артемьев/РоскосмосКосмический грузовой корабль Dragon
Космический грузовой корабль Dragon
© Фото : Олег Артемьев/Роскосмос
Космический грузовой корабль Dragon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС) с 2,5 тоннами груза, НАСА ведет прямую трансляцию.
Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в четверг по времени Восточного побережья США (1.01 мск пятницы).
На грузовом корабле на МКС прибыли около 2,5 тонны груза, в том числе провиант и материалы для научных экспериментов.
Грузовой корабль будет оставаться на орбите чуть менее месяца, его возвращение на Землю запланировано на 20 августа. Dragon является на сегодня единственным грузовым кораблем, способным возвращать грузы с МКС на Землю.
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Космос - РИА НаукаНАСАРИА Наука
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