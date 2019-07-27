Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС) с 2,5 тоннами груза, НАСА ведет прямую трансляцию.

Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в четверг по времени Восточного побережья США (1.01 мск пятницы).

На грузовом корабле на МКС прибыли около 2,5 тонны груза, в том числе провиант и материалы для научных экспериментов.