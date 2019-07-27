Около 3,5 тысячи человек вышли на незаконную акцию в центре Москвы

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

"В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тысячи человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции", - сказал сотрудник пресс-службы.

Митинг не согласован со столичными властями. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что попытка организовать беспорядки ни к чему хорошему не приведет, и порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.

По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить 27 июля на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.