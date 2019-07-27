Около 3,5 тысячи человек вышли на незаконную акцию в центре Москвы

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
"В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тысячи человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции", - сказал сотрудник пресс-службы.
Митинг не согласован со столичными властями. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что попытка организовать беспорядки ни к чему хорошему не приведет, и порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.
По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить 27 июля на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.
Среди организаторов новой акции те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства - Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Акция 14 июля также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, она была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".