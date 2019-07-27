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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек

Вчера, 16:11
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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
"Киев. Крестный ход. Около 50 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий", - написал министр внутренних дел.
Центр информации Украинской православной церкви заявил, что крестным ходом в Киеве шли "сотни тысяч верующих". Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.
"По предварительным оценкам, в праздничном шествии принимают участие сотни тысяч верующих. Здесь присутствуют православные из разных регионов и епархий УПЦ. Среди верующих – люди разных поколений, много молодежи и детей. Участники крестного хода несут иконы и поют молитвенные песнопения.", - сообщил Центр информации в Facebook.
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Молитвенное шествие возглавляет предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий.
"С Блаженнейшим Владыкой следует епископат, духовенство УПЦ с хоругвями и иконами и гости из поместных Церквей, а также представители государственной власти и послы православных стран.
"В крестном ходе по городу проносят многочисленные святыни, часть из которых специально доставлена в Киев накануне", - отметили в Центре информации.
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Религия и мировоззрениеКиев
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