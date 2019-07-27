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РИА Новости

В Словении почтили память русских солдат

Вчера, 16:09
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСолдат почетного караула во время мемориальной церемонии по случаю 100-летия возведения у перевала Вршич русской часовни в память о российских воинах
Солдат почетного караула во время мемориальной церемонии по случаю 100-летия возведения у перевала Вршич русской часовни в память о российских воинах
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КРАНЬСКА ГОРА (СЛОВЕНИЯ), 27 июл - РИА Новости. В Словении у Русской часовни под перевалом Вршич близ города Краньска Гора почтили память русских солдат, погибших в этих местах в годы Первой мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
В мемориальных мероприятиях приняли участие президент Словении Борут Пахор, глава Минкомсвязи РФ , сопредседатель российско-словенской межправкомиссии Константин Носков, председатель Государственного Собрания Словении Деян Жидан, глава делегации Русской Православной Церкви епископ Истринский Серафим.
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18 ноября 2018, 01:46
В Словении установили мемориальную табличку в память о российских пленных
"Мы по многолетней традиции собрались здесь, у Русской часовни, чтобы почтить военнопленных, погибших в годы Первой мировой войны. С тех пор прошло много десятилетий, но, к сожалению, до сих пор не утихают попытки переписать историю", - сказал на мемориальном мероприятии Носков.
"Русская часовня у перевала Вршич - это фундамент нашей общей памяти, который уже больше 100 лет бережно хранили наши предки. И из уважения к ним, ради наших потомков, ради мира на земле мы просто обязаны хранить эту память наших предков и не позволять очернять ее", - сказал российский министр.
Председатель Государственного Собрания Республики Словения Деян Жидан назвал Русскую часовню символом памяти и посланием предшествующих поколений, которые понимали, насколько хрупок и драгоценен мир. "Русская часовня стала чем-то большим, чем место памяти, чем-то большим, чем символ дружбы народов России и Словении. Она стала частью нашего нравственного долга обеспечить мир для будущих поколений", - сказал Жидан.
Он отметил, что сегодня мир меняется с невообразимой скоростью и эти изменения оказывают влияние на динамику конфликтов в мире, требуя согласованных действий.
"У нас общие вызовы, общая судьба и общие надежды на будущее. Я искренне верю, что все проблемы можно решить, если поддерживать диалог и ответственно подходить к своим действиям. Россия и Словения должны продолжить формировать совместное будущее, для которого будут характерны благосостояние и прогресс", - сказал Жидан.
Русская часовня под перевалом Вршич близ города Краньска Гора – мемориал, посвященный памяти российских воинов, погибших в этих местах в годы Первой мировой войны. В июле 1915 года вблизи города Краньска Гора был организован лагерь для русских военнопленных, руками которых строилась дорога через перевал. За время существования лагеря (1915-1917 годы) здесь от тяжелого труда и голода погибло около 10 тысяч русских военнопленных.
В память о погибших товарищах русские военнопленные построили в 1916 году вблизи своих временных бараков небольшую деревянную часовню. В 1930-х годах на месте братской могилы военнопленных близ часовни был установлен обелиск с надписью "Сынамъ России".
С 1996 года в последнее воскресенье июля у Русской часовни стали ежегодно проводиться мемориальные мероприятия.
В 1995 г. Русская часовня получила статус памятника культуры, охраняемого государством. В 2005 г. прилегающая к часовне территория преобразована в мемориальный парк и передана в ведение Минкультуры Словении.
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