В Гонконге несколько человек пострадали в ходе акций протеста

ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Несколько человек пострадали в ходе столкновений полиции и протестующих на севере Гонконга, где в субботу проходит несанкционированная многотысячная демонстрация и где полиция начала зачистку территории, часть демонстрантов отступила, другая часть готовится к новым столкновениям, сообщают местные СМИ.

Несколько тысяч человек в субботу вышли на протесты в районе Юаньлан в Новых территориях на севере Гонконга, несмотря на запрет полиции. Участники марша на этот раз выступают не только против поправок к закону об экстрадиции, но и против нападений преступных группировок, которые произошли в прошлые выходные на расположенной здесь станции метро. Правоохранительные органы опасаются, что произойдут столкновения местных жителей и демонстрантов, поэтому в район для поддержания порядка направлены почти 3 тысячи полицейских.

Полиция выступила с заявлением, что среди протестующих есть агрессивно настроенные участники с металлическими прутьями и самодельными щитами, которые провоцируют эскалацию напряженности.

"Полиция проводит операцию по разгону протеста с 17.00 (12.00 мск) с применением слезоточивого газа. Ожесточенные столкновения произошли в нескольких местах после того, как некоторые участники протестов убрали с обочин заграждения и выстроили баррикады, чтобы заблокировать улицы. Некоторые бросали кирпичи и другие твердые предметы в сотрудников полиции и набрасывались на полицейские кордоны. Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, полиция призывает представителей общественности покинуть район станции метро "Юаньлан" и избегать нахождения в этом районе", - говорится в заявлении полиции.

По сообщениям газеты South China Morning Post , полицейские призывают демонстрантов немедленно разойтись, так как они участвуют в несанкционированной акции. Протестующие уже разбили полицейский микроавтобус с находящимися внутри сотрудниками правоохранительных органов, а также легковой автомобиль, припаркованный в районе демонстраций.

На опубликованных фотографиях видно, как протестующие складывают в контейнеры для мусора обломки кирпичей и различный твердый мусор, говоря журналистам, что это "для самообороны".

Значительная часть демонстрантов покидают район Юаньлан со словами "пора уходить". Несмотря на это, там все еще остаются сотни человек.

В СМИ также обнародованы фотографии нескольких пострадавших, кто-то пострадал от слезоточивого газа, кто-то от дубинок полицейских, точное число пострадавших демонстрантов и полицейских пока не сообщалось.

По меньшей мере один человек задержан. Его фотографию опубликовала South China Morning Post, на ней видно, что молодой человек с длинными волосами сидит на дороге в наручниках и с кровоточащей раной на голове, его осматривает сотрудник скорой помощи, а рядом находится полицейский.