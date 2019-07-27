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РИА Новости

В Гонконге несколько человек пострадали в ходе акций протеста

Вчера, 15:49
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© REUTERS / Tyrone SiuПротесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Несколько человек пострадали в ходе столкновений полиции и протестующих на севере Гонконга, где в субботу проходит несанкционированная многотысячная демонстрация и где полиция начала зачистку территории, часть демонстрантов отступила, другая часть готовится к новым столкновениям, сообщают местные СМИ.
Несколько тысяч человек в субботу вышли на протесты в районе Юаньлан в Новых территориях на севере Гонконга, несмотря на запрет полиции. Участники марша на этот раз выступают не только против поправок к закону об экстрадиции, но и против нападений преступных группировок, которые произошли в прошлые выходные на расположенной здесь станции метро. Правоохранительные органы опасаются, что произойдут столкновения местных жителей и демонстрантов, поэтому в район для поддержания порядка направлены почти 3 тысячи полицейских.
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Полиция выступила с заявлением, что среди протестующих есть агрессивно настроенные участники с металлическими прутьями и самодельными щитами, которые провоцируют эскалацию напряженности.
"Полиция проводит операцию по разгону протеста с 17.00 (12.00 мск) с применением слезоточивого газа. Ожесточенные столкновения произошли в нескольких местах после того, как некоторые участники протестов убрали с обочин заграждения и выстроили баррикады, чтобы заблокировать улицы. Некоторые бросали кирпичи и другие твердые предметы в сотрудников полиции и набрасывались на полицейские кордоны. Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, полиция призывает представителей общественности покинуть район станции метро "Юаньлан" и избегать нахождения в этом районе", - говорится в заявлении полиции.
По сообщениям газеты South China Morning Post, полицейские призывают демонстрантов немедленно разойтись, так как они участвуют в несанкционированной акции. Протестующие уже разбили полицейский микроавтобус с находящимися внутри сотрудниками правоохранительных органов, а также легковой автомобиль, припаркованный в районе демонстраций.
На опубликованных фотографиях видно, как протестующие складывают в контейнеры для мусора обломки кирпичей и различный твердый мусор, говоря журналистам, что это "для самообороны".
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
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Значительная часть демонстрантов покидают район Юаньлан со словами "пора уходить". Несмотря на это, там все еще остаются сотни человек.
В СМИ также обнародованы фотографии нескольких пострадавших, кто-то пострадал от слезоточивого газа, кто-то от дубинок полицейских, точное число пострадавших демонстрантов и полицейских пока не сообщалось.
По меньшей мере один человек задержан. Его фотографию опубликовала South China Morning Post, на ней видно, что молодой человек с длинными волосами сидит на дороге в наручниках и с кровоточащей раной на голове, его осматривает сотрудник скорой помощи, а рядом находится полицейский.
В прошлое воскресенье десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста против внесения поправок в закон об экстрадиции, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Кроме того, во время массовых протестов на станции метро "Юаньлан" люди в белых футболках, вооруженные металлическими прутами и палками, напали на пассажиров, которых посчитали демонстрантами. В результате пострадали 45 человек. Это акт насилия привел к новой демонстрации в эту субботу. Организаторы протестов направили властям запрос на разрешение проведение акции против насилия со стороны преступных группировок в районе Юаньлан, однако полиция пошла на беспрецедентный для Гонконга шаг - запретила проводить протесты в этом районе, объяснив свое решение стремлением обеспечить безопасность и спокойствие местных жителей.
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих. 27 июля 2019
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