В Судане озвучили число погибших 3 июня при разгоне лагеря в Хартуме

КАИР, 27 июл - РИА Новости. При разгоне лагеря демонстрантов 3 июня в столице Судана и акций протеста в Хартуме и пригородах погибли 87 человек, еще 168 получили ранения и травмы, заявил, как сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Гед", глава следственной комиссии Фатх ар-Рахман Саид.

В субботу следственная комиссия озвучила в Хартуме итоги своей работы по определению причин трагедии, произошедшей в начале июня этого года.

Фатх ар-Рахман Саид также добавил, что сотрудники сил безопасности открыли по протестующим огонь, а приказ силой разгонять демонстрантов отдали трое офицеров органов безопасности, которые превысили полномочия и нарушили прямые приказы своего начальства.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.