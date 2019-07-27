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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане озвучили число погибших 3 июня при разгоне лагеря в Хартуме

Вчера, 15:48
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
КАИР, 27 июл - РИА Новости. При разгоне лагеря демонстрантов 3 июня в столице Судана и акций протеста в Хартуме и пригородах погибли 87 человек, еще 168 получили ранения и травмы, заявил, как сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Гед", глава следственной комиссии Фатх ар-Рахман Саид.
В субботу следственная комиссия озвучила в Хартуме итоги своей работы по определению причин трагедии, произошедшей в начале июня этого года.
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Фатх ар-Рахман Саид также добавил, что сотрудники сил безопасности открыли по протестующим огонь, а приказ силой разгонять демонстрантов отдали трое офицеров органов безопасности, которые превысили полномочия и нарушили прямые приказы своего начальства.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция ответила забастовкой и акциями гражданского неповиновения, прекратила политический диалог. Восстановить переговорный процесс удалось при посредничестве Африканского союза.
201110
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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