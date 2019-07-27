Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс "Морской десант"

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.

"Морские пехотинцы Венесуэлы и Китая прибыли для участия в "Морском десанте-2019". Это первые иностранные команды, приехавшие в Калининградскую область", - сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что в ночь с субботы на воскресение на Балтийский флот прибудет команда из Ирана.