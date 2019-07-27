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РИА Новости

Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс "Морской десант"

Вчера, 15:46
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкипаж команды армии России перед стартом финального этапа "Эстафета" международного конкурса "Морской десант"
Экипаж команды армии России перед стартом финального этапа Эстафета международного конкурса Морской десант
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Экипаж команды армии России перед стартом финального этапа "Эстафета" международного конкурса "Морской десант". Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
"Морские пехотинцы Венесуэлы и Китая прибыли для участия в "Морском десанте-2019". Это первые иностранные команды, приехавшие в Калининградскую область", - сообщили в пресс-службе.
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Также в ведомстве добавили, что в ночь с субботы на воскресение на Балтийский флот прибудет команда из Ирана.
Военных разместили на территории отдельного морского инженерного полка Балтийского флота, в ближайшее время команды займутся подготовкой к международному конкурсу.
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Калининградская областьКитайВенесуэлаБезопасность
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