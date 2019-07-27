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РИА Новости

Сергей Лавров начал первый визит в Суринам

Вчера, 15:41
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© POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Суринама Илдиз Дебора Поллак-Бигли
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Суринама Илдиз Дебора Поллак-Бигли
© POOL
ПАРАМАРИБО, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал свой первый визит в Суринам со встречи с главой МИД этой страны.
"Спасибо за вашу гостеприимность. Действительно, это первый в истории визит министра иностранных дел в Суринам. Но вы были первой, кто вошёл в историю, когда два года назад вы совершили первый визит суринамского министра в Россию", - сказал Лавров, открывая встречу со своей коллегой Илдиз Деборой Поллак-Бигли.
Министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор
26 июля, 17:51
Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС
Лавров также отметил, что страны поддерживают регулярные контакты, а подписанные документы, в том числе об отмене виз, помогут увеличить туристический поток.
"Суринам не только поддерживает, но и выступает коспонсором многих наших совместных инициатив", - добавил Лавров.
Со своей стороны Поллак-Бигли отметила, что Суринам намерен развивать и расширять отношения с Россией.
"Мы можем стать хабом между Латинской Америкой и Карибским бассейном, что даёт огромные возможности для России, как партнера, для экономических отношений", - сказала министр.
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Илдиз Дебора Поллак-БиглиСергей ЛавровСуринамРоссияВ мире
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