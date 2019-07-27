Сергей Лавров начал первый визит в Суринам

ПАРАМАРИБО, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал свой первый визит в Суринам со встречи с главой МИД этой страны.

"Спасибо за вашу гостеприимность. Действительно, это первый в истории визит министра иностранных дел в Суринам. Но вы были первой, кто вошёл в историю, когда два года назад вы совершили первый визит суринамского министра в Россию", - сказал Лавров, открывая встречу со своей коллегой Илдиз Деборой Поллак-Бигли.

Лавров также отметил, что страны поддерживают регулярные контакты, а подписанные документы, в том числе об отмене виз, помогут увеличить туристический поток.

"Суринам не только поддерживает, но и выступает коспонсором многих наших совместных инициатив", - добавил Лавров.

Со своей стороны Поллак-Бигли отметила, что Суринам намерен развивать и расширять отношения с Россией.