Фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль приурочен к Международному дню гамбургера, который отмечают 27 июля. Гости мероприятия съели уже 20 тысяч сэндвичей. Их можно попробовать в 30 ресторанных шале и десяти фуд-траках.

На фестивале подают бургеры с разными начинками: с креветками и мраморной говядиной, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, со свиными и говяжьими котлетами.