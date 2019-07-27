Фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Фестиваль приурочен к Международному дню гамбургера, который отмечают 27 июля. Гости мероприятия съели уже 20 тысяч сэндвичей. Их можно попробовать в 30 ресторанных шале и десяти фуд-траках.
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыПосетители музыкально-гастрономического фестиваля "Бургер фест" в парке Горького в Москве
Посетители музыкально-гастрономического фестиваля "Бургер фест" в парке Горького в Москве
На фестивале подают бургеры с разными начинками: с креветками и мраморной говядиной, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, со свиными и говяжьими котлетами.
В полдень в Парке Горького началась концертная программа фестиваля, которая продлится до шести вечера. На сцене выступят DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие исполнители.