На несанкционированной акции в центре Москвы задержали 295 человек

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полицейские задержали на несогласованной акции в центре Москвы 295 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанных доставляют в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

По данным прокуратуры, акцию у дома 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы, организовали оппозиционные политики, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей. Призывы приходить на митинг распространялись в соцсетях.

При этом акция не была согласована со столичными властями. Как предупреждал мэр Сергей Собянин, попытка организовать беспорядки ни к чему хорошему не приведет, порядок в городе обеспечат в соответствии с законом.

Среди организаторов сегодняшней акции те же люди, которые, как указывала прокуратура, вопреки предостережению ведомства провели 14 июля аналогичный митинг у Мосгоризбиркома, — Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование деятельности избирательных комиссий". По версии следствия, митинг организовали "для давления на членов городского и окружных избиркомов", он был сопряжен "с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".