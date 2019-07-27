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РИА Новости

На несанкционированной акции в центре Москвы задержали 295 человек

Вчера, 15:24
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полицейские задержали на несогласованной акции в центре Москвы 295 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, задержанных доставляют в территориальные подразделения полиции для разбирательства.
По данным прокуратуры, акцию у дома 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы, организовали оппозиционные политики, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей. Призывы приходить на митинг распространялись в соцсетях.
При этом акция не была согласована со столичными властями. Как предупреждал мэр Сергей Собянин, попытка организовать беспорядки ни к чему хорошему не приведет, порядок в городе обеспечат в соответствии с законом.
Иван Жданов и Илья Яшин
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Снятый с выборов в Мосгордуму Жданов сообщил о своем задержании
Среди организаторов сегодняшней акции те же люди, которые, как указывала прокуратура, вопреки предостережению ведомства провели 14 июля аналогичный митинг у Мосгоризбиркома, — Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование деятельности избирательных комиссий". По версии следствия, митинг организовали "для давления на членов городского и окружных избиркомов", он был сопряжен "с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Ранее Иван Жданов и Любовь Соболь сообщили, что их задержали. Также сообщалось о задержании Дмитрия Гудкова. Подтверждением этой информации от правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
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ГУМВДМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
работайте братья
27 июля, 15:33
Максим Исаев
12211101055
А по какой причине митинг? Вроде все у нас нормально...
27 июля, 15:47
super.ket007a
491100345
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