Клинцевич заявил о попытках Bellingcat реанимировать "дело Скрипалей"

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Представители проекта Bellingcat предпринимают попытку реанимировать "дело Скрипалей", но заявления о "русских хакерах" выглядят неубедительно, заявил РИА Новости в субботу член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Ранее основатель Bellingcat Элиот Хиггинс написал в Twitter , что российские хакеры якобы пытались осуществить кибератаку на этот британский проект из-за их деятельности, связанной с Россией. По его словам, атаки могут быть связаны с их расследованием дела Скрипалей. Хиггинс заявил, что Bellingcat сейчас занимается расследованием кибератаки.

"На мой взгляд, речь идет об очередной попытке реанимировать так называемое "дело Скрипалей". Могу только констатировать, что с фантазией у реаниматоров настоящая беда: их вбросы буквально на глазах становятся все тухлее и тухлее. Уже даже перестали заботиться о какой-то правдоподобности", - отметил сенатор.

По его словам, никакого расследования, на которое ссылается основатель Bellingcat Элиот Хиггинс в качестве причины атаки на его интернет-издание российских хакеров, оно не ведет, "потому что такого дела просто нет и расследовать здесь нечего".

И, конечно, особую пикантность этой истории придает тот факт, что ребята из Bellingcat, о чем не раз сообщалось в западной прессе, тесно связаны с западными спецслужбами, добавил Клинцевич.

"Словом, провокация она и есть провокация. Причем сделано все очень непрофессионально", - заключил политик.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.