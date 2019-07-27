Клинцевич заявил о попытках Bellingcat реанимировать "дело Скрипалей"

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Представители проекта Bellingcat предпринимают попытку реанимировать "дело Скрипалей", но заявления о "русских хакерах" выглядят неубедительно, заявил РИА Новости в субботу член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Ранее основатель Bellingcat Элиот Хиггинс написал в Twitter, что российские хакеры якобы пытались осуществить кибератаку на этот британский проект из-за их деятельности, связанной с Россией. По его словам, атаки могут быть связаны с их расследованием дела Скрипалей. Хиггинс заявил, что Bellingcat сейчас занимается расследованием кибератаки.
"На мой взгляд, речь идет об очередной попытке реанимировать так называемое "дело Скрипалей". Могу только констатировать, что с фантазией у реаниматоров настоящая беда: их вбросы буквально на глазах становятся все тухлее и тухлее. Уже даже перестали заботиться о какой-то правдоподобности", - отметил сенатор.
По его словам, никакого расследования, на которое ссылается основатель Bellingcat Элиот Хиггинс в качестве причины атаки на его интернет-издание российских хакеров, оно не ведет, "потому что такого дела просто нет и расследовать здесь нечего".
И, конечно, особую пикантность этой истории придает тот факт, что ребята из Bellingcat, о чем не раз сообщалось в западной прессе, тесно связаны с западными спецслужбами, добавил Клинцевич.
"Словом, провокация она и есть провокация. Причем сделано все очень непрофессионально", - заключил политик.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.