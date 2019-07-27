В Сирии несколько военных пострадали при штурме укрытия террористов

КАИР, 27 июл - РИА Новости. Несколько сирийских военнослужащих при штурме укрытия террористов в окрестностях города Дараа на юге Сирии получили ранения в результате подрыва смертника, сообщает официальное информагентство САНА.
По имеющейся информации, смертник подорвал закрепленное на нем взрывное устройство, когда военные штурмовали укрытие.
26 июля, 14:02В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей
Пострадавших военнослужащих доставили в больницу.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.