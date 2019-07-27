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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии несколько военных пострадали при штурме укрытия террористов

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийские военные
Сирийские военные
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийские военные. Архивное фото
КАИР, 27 июл - РИА Новости. Несколько сирийских военнослужащих при штурме укрытия террористов в окрестностях города Дараа на юге Сирии получили ранения в результате подрыва смертника, сообщает официальное информагентство САНА.
По имеющейся информации, смертник подорвал закрепленное на нем взрывное устройство, когда военные штурмовали укрытие.
Вид на город Алеппо
26 июля, 14:02
В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей
Пострадавших военнослужащих доставили в больницу.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияВ мире
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