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РИА Новости
Культура

"Дамы с дюн": Галкин показал, как Пугачева и Вайкуле выбирают дискотеку

Вчера, 15:31
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© Аккаунт Максима Галкина в InstagramСкриншот видео с Лаймой Вайкуле и Аллой Пугачевой
Скриншот видео с Лаймой Вайкуле и Аллой Пугачевой
© Аккаунт Максима Галкина в Instagram
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин разместил в Инстаграме шуточное видео, на котором певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле решают, на какую дискотеку сходить после фестиваля в Юрмале.
За пару часов ролик набрал миллион просмотров. Подписчики оценили чувство юмора народных артисток.
"Я бы с удовольствием потусила в такой замечательной компании", "супер! вам равных нет, красотки", "Алла и Лайма всегда прекрасны и молоды", - комментировали пользователи.
Максим Галкин периодически радует поклонников Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой подобными видео. Обе артистки сами редко что-то публикуют в социальных сетях.
Телеведущий Максим Галкин
4 июля, 17:30
Максим Галкин сделал обзор новых функций Инстаграма
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КультураНовости культурыШоу-бизнесМаксим ГалкинЛайма ВайкулеАлла Пугачева
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