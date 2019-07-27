"Дамы с дюн": Галкин показал, как Пугачева и Вайкуле выбирают дискотеку

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин разместил в Инстаграме шуточное видео, на котором певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле решают, на какую дискотеку сходить после фестиваля в Юрмале.
За пару часов ролик набрал миллион просмотров. Подписчики оценили чувство юмора народных артисток.
"Я бы с удовольствием потусила в такой замечательной компании", "супер! вам равных нет, красотки", "Алла и Лайма всегда прекрасны и молоды", - комментировали пользователи.
Максим Галкин периодически радует поклонников Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой подобными видео. Обе артистки сами редко что-то публикуют в социальных сетях.
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