"Дамы с дюн": Галкин показал, как Пугачева и Вайкуле выбирают дискотеку

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин разместил в Инстаграме шуточное видео, на котором певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле решают, на какую дискотеку сходить после фестиваля в Юрмале.

"Я бы с удовольствием потусила в такой замечательной компании", "супер! вам равных нет, красотки", "Алла и Лайма всегда прекрасны и молоды", - комментировали пользователи.