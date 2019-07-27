В Тунисе простились с президентом страны

КАИР, 27 июл - РИА Новости. Главы государств и правительств, официальные иностранные делегации приняли участие в официальной части церемонии прощания с тунисским лидером Аль-Баджи Гаидом ас-Себси, скончавшемся на 93-м году жизни, в президентском дворце в пригороде столицы Туниса. Церемонию прощания транслирует арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.
В субботу в Тунисе проходят похороны первого избранного демократическим путем лидера государства, скончавшегося в минувший четверг. Ас-Себси занимал пост президента с 2014 года.
В тунисскую столицу прибыли президенты Франции, Португалии, Алжира, короли Испании и Марокко, эмир Катара, лидеры Палестины и Ливии.
После официальной траурной церемонии кортеж с телом тунисского лидера проследует через центральные кварталы Туниса в мечеть, а затем на кладбище.
В Тунисе были усилены меры безопасности. Тысячи горожан собираются на улицах, чтобы проститься с президентом.
#تونس تودع #السبسي في جنازة رسمية#سكاي_أخبارhttps://t.co/jguvI5xJJq— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 27, 2019
Ас-Себси скончался в минувший четверг в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы он неоднократно попадал в больницу в связи с проблемами со здоровьем. Временно исполнять обязанности главы государства стал спикер парламента Мухаммед ан-Насер. Досрочные выборы президента Туниса назначены на 15 сентября.
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