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РИА Новости

Глава МИД Чехии посетил Афганистан

Вчера, 14:53
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© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек . Архивное фото
ПРАГА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек посетил в субботу Кабул, где встретился с военнослужащими чешского контингента объединенных сил НАТО в Афганистане и выразил гордость за их деятельность в этой стране.
"Я горжусь деятельностью наших военнослужащих в Афганистане. Они на отлично выполняют свою задачу в нелегких здешних условиях. Высокую оценку их работе я слышал здесь как от генералов НАТО, так и от представителей афганского правительства", - сказал Петршичек, выступление которого передавали сетевые ТВ-каналы.
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Чешский контингент в Афганистане в настоящее время насчитывает 345 человек. Во время исполнения своих обязанностей в этой стране погибли 14 чешских военнослужащих.
Глава чешского МИД также встретился с председателем афганского правительства Абдуллой Абдуллой и главой МИД Салахуддином Раббани. Этим встречам предшествовало несколько нападений на правительственные силы в Кабуле, приведшие к гибели 10 человек, ответственность за атаки взяло на себя радикальное движение "Талибан".
"Сегодняшние нападения, к сожалению, показали, что движение "Талибан" не изменилось, оно не хочет мира и стабильности, хотя заявляет о противоположном", - сказал Петршичек во время встречи с Раббани.
Главы МИД Чехии и Афганистана обсудили также двусторонние отношения. Петршичек в этой связи напомнил, что Чехия помогает обучению афганских военных пилотов и специалистов по ремонту военных вертолетов.
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