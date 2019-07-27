Глава МИД Чехии посетил Афганистан

ПРАГА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек посетил в субботу Кабул, где встретился с военнослужащими чешского контингента объединенных сил НАТО в Афганистане и выразил гордость за их деятельность в этой стране.

"Я горжусь деятельностью наших военнослужащих в Афганистане. Они на отлично выполняют свою задачу в нелегких здешних условиях. Высокую оценку их работе я слышал здесь как от генералов НАТО, так и от представителей афганского правительства", - сказал Петршичек, выступление которого передавали сетевые ТВ-каналы.

Чешский контингент в Афганистане в настоящее время насчитывает 345 человек. Во время исполнения своих обязанностей в этой стране погибли 14 чешских военнослужащих.

Глава чешского МИД также встретился с председателем афганского правительства Абдуллой Абдуллой и главой МИД Салахуддином Раббани. Этим встречам предшествовало несколько нападений на правительственные силы в Кабуле, приведшие к гибели 10 человек, ответственность за атаки взяло на себя радикальное движение "Талибан".

"Сегодняшние нападения, к сожалению, показали, что движение "Талибан" не изменилось, оно не хочет мира и стабильности, хотя заявляет о противоположном", - сказал Петршичек во время встречи с Раббани.