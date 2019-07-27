Семье погибшей актрисы Никоновой окажут помощь, заявил режиссер Котт

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Семье погибшей актрисы Вероники Никоновой, снявшейся в фильме "Брестская крепость", оказывается помощь, рассказал РИА Новости режиссёр картины Александр Котт.

Ранее помощник режиссёра фильма Тамара Борбот написала в Facebook, что героиня драмы "Брестская крепость" Никонова погибла на Аляске, переходя реку Текланика.

"Да, мы связались. Организовывается (помощь). Там много кто поддерживает. Мы только узнали буквально несколько часов назад, сейчас ищем билеты на Аляску. Естественно, сделаем то, что сможем", - рассказал собеседник агентства.

Ранее о том, что на Аляске погибла 24-летняя белоруска, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на газету Fairbanks Daily News-Miner. В оригинале указывалось имя Верамика Маикамава (Veramika Maikamava). По данным издания, 24-летняя Верамика и ее муж в четверг направились к автобусу, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра "В диких условиях" и одноименного фильма. Когда молодожены попытались пересечь реку Текланика, девушку смыло водой: поток был сильным и быстрым из-за недавних дождей.