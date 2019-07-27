Главы МИД Ирана и Омана встретились в Тегеране

Ранее в июле вице-спикер Меджлис аш-Шура (консультативного совета, парламента) Омана Мухаммед Абу Бакр Салем аль-Гасани заявил, что Султанат Оман готов играть роль посредника между США и Ираном, если стороны обратятся к нему за этим.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что санкции США против Ирана скоро будут "существенно ужесточены" на фоне сокращения обязательств со стороны Ирана в рамках ядерных договоренностей в связи с тем, что страны-члены соглашения не смогли в течение двух месяцев выполнить требования Тегерана, касающиеся защиты экономических интересов страны. Оман в отличие от таких стран Персидского залива, как Саудовская Аравия и ОАЭ, занимает нейтральную позицию в отношениях с Ираном, играя роль посредника между Тегераном и его арабскими соседями, а также между Ираном и США.