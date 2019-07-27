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РИА Новости

Главы МИД Ирана и Омана встретились в Тегеране

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в субботу в Тегеране провел встречу с министром иностранных дел Султаната Оман Юсефом бен Алави, сообщается в официальном Telegram-канале иранского МИД.
Сообщается, что стороны "обсудили двустороннее сотрудничество и хорошие отношения двух стран, а также последние региональные и международные события".
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото
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Кроме того, министры отметили важность продолжения консультаций между Тегераном и Маскатом.
Ранее в июле вице-спикер Меджлис аш-Шура (консультативного совета, парламента) Омана Мухаммед Абу Бакр Салем аль-Гасани заявил, что Султанат Оман готов играть роль посредника между США и Ираном, если стороны обратятся к нему за этим.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что санкции США против Ирана скоро будут "существенно ужесточены" на фоне сокращения обязательств со стороны Ирана в рамках ядерных договоренностей в связи с тем, что страны-члены соглашения не смогли в течение двух месяцев выполнить требования Тегерана, касающиеся защиты экономических интересов страны. Оман в отличие от таких стран Персидского залива, как Саудовская Аравия и ОАЭ, занимает нейтральную позицию в отношениях с Ираном, играя роль посредника между Тегераном и его арабскими соседями, а также между Ираном и США.
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Юсеф бен АлявиМохаммад Джавад ЗарифОманИран
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