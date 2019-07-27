Программу Дня города в Москве посвятят 80-летию ВДНХ

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве. Архивное фото

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Программа Дня города в российской столице будет посвящена ВДНХ в честь 80-летнего юбилея выставки, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Программу празднования Дня города на Тверской улице - одной из главных праздничных площадок - посвятят юбилею ВДНХ. 872-летие столицы планируется отметить 7 и 8 сентября. На эти два дня Тверская станет пешеходной", - говорится в сообщении.

Сообщается, что будет четыре тематических площадки, три - на Тверской улице и одна - между улицами Моховой и Охотным рядом. Программа и оформление каждой площадки будут посвящены одному из периодов в истории выставки.