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РИА Новости

Программу Дня города в Москве посвятят 80-летию ВДНХ

Вчера, 14:41
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© РИА Новости / Виталий БелоусовФонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Программа Дня города в российской столице будет посвящена ВДНХ в честь 80-летнего юбилея выставки, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Программу празднования Дня города на Тверской улице - одной из главных праздничных площадок - посвятят юбилею ВДНХ. 872-летие столицы планируется отметить 7 и 8 сентября. На эти два дня Тверская станет пешеходной", - говорится в сообщении.
Радио Sputnik и Maps.Me на ВДНХ
24 июля, 07:18
В приложении Maps.Me появился путеводитель от радио Sputnik по ВДНХТеперь по главной выставке страны можно гулять вместе с радио Sputnik и Maps.me.
Сообщается, что будет четыре тематических площадки, три - на Тверской улице и одна - между улицами Моховой и Охотным рядом. Программа и оформление каждой площадки будут посвящены одному из периодов в истории выставки.
Добавляется, что центральные улицы города украсят арт-объекты в виде легендарных памятников, фонтанов и павильонов выставки, которые стали ее символами.
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