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РИА Новости
Культура

На Аляске погибла актриса из "Брестской крепости" Вероника Никонова

Вчера, 14:34
200396
© Беларусьфильм (2010)Кадр из фильма "Брестская крепость"
Кадр из фильма Брестская крепость
© Беларусьфильм (2010)
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске. Об этом сообщила в фейсбуке помощница режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.
"Погибла главная героиня фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, вчера, на Аляске. Переходя реку Текланика", — написала она.
По информации "КП", актриса поехала на Аляску в свадебное путешествие.
О смерти гражданки Белоруссии также сообщила местная газета Fairbanks Daily News-Miner. Имя погибшей в статье указано как Верамика Маикамава (Veramika Maikamava).
По данным издания, 24-летняя девушка вместе с мужем пыталась добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс. Молодожены хотели пересечь реку Текланика, но Веронику смыло водой: поток был сильным и быстрым из-за недавних дождей.
Муж погибшей Петр Маркелов рассказал, что до автобуса они все же побывали и переночевали там. Но на обратном пути, когда они переходили реку, Вероника оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду. Девушка провела под водой около пяти минут, прежде чем ее удалось вытащить на берег.
Мужчина пытался спасти жену и почти полчаса делал ей искусственное дыхание, но, несмотря на все усилия, девушка умерла.
Вероника Никонова родилась в Минске, где окончила театральную школу. В 13 лет сыграла одну из главных ролей в фильме Александра Котта "Брестская крепость". Несколько лет назад она переехала в США.
Роман "В диких условиях" был написан в 1996 году на основе реальной истории американского путешественника Кристофа Маккэндлесса, также известного под псевдонимом Александр Супербродяга (Alexander Supertramp). Молодой человек из обеспеченной семьи отправился в дикий район Аляски и поселился в автобусе, а через четыре месяца умер от истощения. Ему было 24 года. В 2007 году на экраны вышел одноименный фильм.
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