На Аляске погибла актриса из "Брестской крепости" Вероника Никонова

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске. Об этом сообщила в фейсбуке помощница режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.

"Погибла главная героиня фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, вчера, на Аляске. Переходя реку Текланика", — написала она.

По информации " КП ", актриса поехала на Аляску в свадебное путешествие.

сообщила местная газета Fairbanks Daily News-Miner. Имя погибшей в статье указано как Верамика Маикамава (Veramika Maikamava). О смерти гражданки Белоруссии такжеместная газета Fairbanks Daily News-Miner. Имя погибшей в статье указано как Верамика Маикамава (Veramika Maikamava).

По данным издания, 24-летняя девушка вместе с мужем пыталась добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс. Молодожены хотели пересечь реку Текланика, но Веронику смыло водой: поток был сильным и быстрым из-за недавних дождей.

Муж погибшей Петр Маркелов рассказал, что до автобуса они все же побывали и переночевали там. Но на обратном пути, когда они переходили реку, Вероника оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду. Девушка провела под водой около пяти минут, прежде чем ее удалось вытащить на берег.

Мужчина пытался спасти жену и почти полчаса делал ей искусственное дыхание, но, несмотря на все усилия, девушка умерла.

Вероника Никонова родилась в Минске, где окончила театральную школу. В 13 лет сыграла одну из главных ролей в фильме Александра Котта "Брестская крепость". Несколько лет назад она переехала в США.