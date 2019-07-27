Десять российских бронетранспортеров доставили в Сербию

БЕЛГРАД, 27 июл - РИА Новости. Десять бронетранспортеров БРДМ-2 было доставлено из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества, сообщило в субботу минобороны страны.

"В Сербию прибыли 10 бронетранспортеров БРДМ-2 с комплектами запасных частей. Во время их доставки российским авиаперевозчиком не возникло препятствий, техника доставлена надежно и безопасно, с соблюдением международных норм", - сообщило сербское ведомство.