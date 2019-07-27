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РИА Новости

Десять российских бронетранспортеров доставили в Сербию

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2)
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2)
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2). Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 июл - РИА Новости. Десять бронетранспортеров БРДМ-2 было доставлено из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества, сообщило в субботу минобороны страны.
"В Сербию прибыли 10 бронетранспортеров БРДМ-2 с комплектами запасных частей. Во время их доставки российским авиаперевозчиком не возникло препятствий, техника доставлена надежно и безопасно, с соблюдением международных норм", - сообщило сербское ведомство.
Отмечается, что военно-техническое соглашение Москвы и Белграда выполняется точно в установленные сроки.
Министр обороны Сербии Александр Вулин
11 июня, 14:27
Сербия рассчитывает на помощь России и Китая в закупках вооружения
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