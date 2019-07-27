Японский политик призвал не реагировать бурно на визит Медведева на Итуруп

ТОКИО, 27 июл – РИА Новости. Японский политик Мунэо Судзуки, депутат верхней палаты парламента, известный своими тесными связями с Россией, рекомендует японским СМИ "не проявлять чрезмерной реакции" на намеченный визит премьер-министра России Дмитрия Медведева на Итуруп.
"Есть информация, что он поедет (на Итуруп) 1-2 августа. Итуруп фактически находится под управлением России. Не нужно чрезмерно (бурно на это) реагировать", - приводит его слова, сказанные журналистам после выступления в Саппоро.
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Агентство напоминает, что в ноябре 2011 года Дмитрий Медведев, находившийся тогда на посту президента России, совершил визит на Кунашир, который также входит в состав "северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Затем, уже став премьер-министром, он посетил в 2012 году Кунашир и в 2015 году Итуруп. Япония каждый раз заявляет России в связи с этим протест.