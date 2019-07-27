МЧС подтвердило гибель двух человек при падении в Подмосковье гидросамолета

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подмосковные спасатели и следственное управление на транспорте СК РФ подтвердили гибель двух человек при падении легкомоторного гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области.

"Предварительно, погибли два человека", - сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

По его словам, гидросамолет упал в реку Ока. К ликвидации последствий происшествия привлекались 20 человек и семь единиц техники.

В свою очередь старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщила РИА Новости, что "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа".