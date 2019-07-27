Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T14:17Z
https://ria.ru/20190727/1556932360.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155650/72/1556507282_0:345:2993:2029_1036x0_80_0_0_6dee7d9b5cb8bd8203755c0775e79d1c.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК признал действительной подпись члена "Яблока" в поддержку Русаковой

Вчера, 14:17
2470
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Елена Русакова
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Елена Русакова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Елена Русакова . Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком признал действительной подпись члена политической партии "Яблоко" Виктора Шейниса в поддержку Елены Русаковой, сообщили в пресс-службе МГИК.
Ранее в комиссии отмечали, что в случае подписи избирателя Шейниса, оставленной в поддержку кандидата Елены Русаковой, подпись признана недействительной из-за нарушения сборщиком правил заполнения подписного листа. Как сообщали в Мосгоризбиркоме, сборщик написал за избирателя дату проставления подписи.
"Подпись Шейниса Виктора Леонидовича, 1931 года рождения (папка 14, подписной лист 8, строка 3, сборщик подписей Павлов А. В.) в поддержку выдвижения Елены Русаковой как окружной комиссией, так и Мосгоризбиркомом признана достоверной", - сообщили в пресс-службе.
Мосгоризбирком 26 июля подтвердил отказ в регистрации члена партии "Яблоко" Елены Русаковой в качестве кандидата на выборы в депутаты Мосгордумы.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
24 июля, 11:50
В ЦИК рассказали, кому могут быть выгодны отказы в регистрации кандидатов
3121025
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомЯблокоМосковская городская думаМосква
Рекомендуем
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
РИА
Новости
Андрей Бабушкин. Архив
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина
Космический аппарат Чанъэ-4
На Луне "проснулись" и приступили к работе китайские аппараты
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об альтернативе в наказании для депутатов в регионах
Лента
новостей
Главный тренер женской сборной России по водной поло Александр Гайдуков (четвертый справа) и российские ватерполистки
Российских ватерполисток не было в клубе в Кванджу, где обвалился балкон
Владимир Путин
ЕР представила Путину кандидатов в губернаторы Ингушетии, Крыма и КБР
Так художник представил себе звезду S0-2, сблизившуюся в мае прошлого года с черной дырой в центре Галактики
Черная дыра в центре Галактики не помогла ученым найти "новую физику"
Космический грузовой корабль Dragon
Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Кадр из мультсериала Три кота
Мультфильм "Три кота" набрал более полутора миллиардов просмотров в YouTube
Любовь Соболь
Соболь заявила, что обжалует в ЦИК решение Мосгоризбиркома
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал уволить главу днепропетровской полиции
День работника торговли в России
Летающий радар А-100
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего "летающего радара" А-100
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
21:35Жительница Балашихи родила четверняшек
Лента новостейМолния