МГИК признал действительной подпись члена "Яблока" в поддержку Русаковой

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком признал действительной подпись члена политической партии "Яблоко" Виктора Шейниса в поддержку Елены Русаковой, сообщили в пресс-службе МГИК.

Ранее в комиссии отмечали, что в случае подписи избирателя Шейниса, оставленной в поддержку кандидата Елены Русаковой, подпись признана недействительной из-за нарушения сборщиком правил заполнения подписного листа. Как сообщали в Мосгоризбиркоме, сборщик написал за избирателя дату проставления подписи.

"Подпись Шейниса Виктора Леонидовича, 1931 года рождения (папка 14, подписной лист 8, строка 3, сборщик подписей Павлов А. В.) в поддержку выдвижения Елены Русаковой как окружной комиссией, так и Мосгоризбиркомом признана достоверной", - сообщили в пресс-службе.

Мосгоризбирком 26 июля подтвердил отказ в регистрации члена партии "Яблоко" Елены Русаковой в качестве кандидата на выборы в депутаты Мосгордумы.