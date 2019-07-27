Названа возможная причина крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Разбившийся в Подмосковье легкомоторный самолет, по предварительным данным, зацепился за провода сразу после взлёта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, причина падения самолета - столкновение с электропроводами. Это произошло практически сразу после взлета", - сказал собеседник.