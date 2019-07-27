В Киеве начался крестный ход Московского патриархата

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.
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"Я желаю всем, здоровья, счастья, божьего благословения, чтобы мы все помнили, что являемся православными христианами, наследниками святого князя Владимира, который, приняв христианскую веру, поменял свою жизнь", - сказал предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий перед началом крестного хода, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Паломники собрались в центре Киева и пришли на Владимирскую горку для проведения молебна. Далее они отправились колонной к Киево-Печерской Лавре.