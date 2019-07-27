В Киеве начался крестный ход Московского патриархата

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.

Дату Крещения Руси искать больше не нужно – историк

Дату Крещения Руси искать больше не нужно – историк

Паломники собрались в центре Киева и пришли на Владимирскую горку для проведения молебна. Далее они отправились колонной к Киево-Печерской Лавре.