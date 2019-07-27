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РИА Новости

Саудовская Аравия запретила иностранцам занимать ряд позиций в туризме

Вчера, 13:55
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на музыкальный фонтан "Дубай" со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа
Вид на музыкальный фонтан Дубай со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Вид на музыкальный фонтан "Дубай" со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа. Архивное фото
ДУБАЙ, 27 июл - РИА Новости. Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии запретило иностранцам занимать около 20 различных позиций в туристическом секторе, сообщает в субботу саудовское издание Saudi Gazette.
По данным издания, ограничения касаются всех гостиниц от трехзвездочных и выше, а также апартаментов для туристов. Среди наиболее престижных позиций, которые попали под запрет для иностранцев, - специалист по бронированиям и маркетингу, заместитель директора гостиницы, руководитель отдела продаж, супервайзер спортивного клуба и другие.
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Неизвестная Саудовская Аравия
Теперь только подданные Саудовской Аравии смогут работать на приеме багажа и заказов из номеров, в качестве официантов в ресторанах и кафе и на стойке ресепшен. При этом ограничения не коснутся таких профессий, как носильщик, водитель и привратник.
Ограничения начнут действовать с конца текущего года и полностью вступят в силу к концу следующего.
Ранее "саудизация" рабочей силы была проведена в 12 секторах в сфере торговли в целях снижения безработицы среди подданных королевства. Традиционно значительная часть рабочих мест в частном секторе Саудовской Аравии приходится на трудовых мигрантов.
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