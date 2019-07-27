Пушков прокомментировал результаты опросов об отношении немцев к России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что большинство немцев хотели бы сближения с Россией.
Согласно результатам опросов, приведенных немецкой газетой Der Tagesspiegel, такое желание выразили 54 процента жителей западной части Германии, а на территории бывшей ГДР — еще больше, 72 процента.
По словам Пушкова, эти цифры показывают, что немцы не согласны с политикой антироссийских санкций и, несмотря на "истерию в СМИ", не видят причин для враждебного отношения к россиянам.
По мнению сенатора, опросы демонстрируют, что немцы считают отношения с Москвой более важными для их страны, чем "зацикленность" на Украине.
"Сдвиги в Европе налицо", — написал Пушков в твиттере.
Ранее председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции бесполезны, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем.