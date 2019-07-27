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РИА Новости

Пушков прокомментировал результаты опросов об отношении немцев к России

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что большинство немцев хотели бы сближения с Россией.
Согласно результатам опросов, приведенных немецкой газетой Der Tagesspiegel, такое желание выразили 54 процента жителей западной части Германии, а на территории бывшей ГДР — еще больше, 72 процента.
По словам Пушкова, эти цифры показывают, что немцы не согласны с политикой антироссийских санкций и, несмотря на "истерию в СМИ", не видят причин для враждебного отношения к россиянам.
По мнению сенатора, опросы демонстрируют, что немцы считают отношения с Москвой более важными для их страны, чем "зацикленность" на Украине.
"Сдвиги в Европе налицо", — написал Пушков в твиттере.
Ранее председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции бесполезны, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем.
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