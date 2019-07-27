В ЛНР обвинили ВСУ в размещении огневых позиций в жилых домах

ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении вооружения в жилых домах у линии соприкосновения в Донбассе.

"Нашей разведкой отмечено прибытие семи боевых машин пехоты БМП-1 в район населенного пункта Попасная, размещённых на территории жилого домовладения", - рассказал Осадчий на брифинге.

По его словам, данный факт также отмечен в официальном отчёте Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.