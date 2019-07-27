В Башкирии врач выстрелил из травматики в устроившего скандал мужчину

УФА, 27 июл — РИА Новости. В Башкирии полицейские разбираются в инциденте в одной из больниц, где доктор выстрелил в скандалившего мужчину. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан" , нетрезвый мужчина пришел в морг и со скандалом потребовал отдать тело его недавно умершей жены.

По данным полиции, это произошло в одной из больниц Белорецка.

"Один из врачей пытался успокоить пришедшего мужчину, однако тот на замечания не реагировал и вел себя агрессивно. Врач применил имевшийся у него травматический пистолет", — рассказали в МВД.

В результате мужчине потребовалась медицинская помощь.