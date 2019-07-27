Дженнифер Лопес сыграет "Крестную мать"

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес исполнит главную роль в фильме "Крестная мать" о колумбийской наркобаронессе Гризельде Бланко, Певица и актриса Дженнифер Лопес исполнит главную роль в фильме "Крестная мать" о колумбийской наркобаронессе Гризельде Бланко, сообщает THR.

"Я всегда восхищалась историей Гризельды Бланко, поэтому воспользовалась возможностью сыграть ее на экране. Она - все, что мы ищем, когда речь идет о харизматичных персонажах - дерзкая, амбициозная, коварная, пугающая", - заявила Дженнифер Лопес.

Актриса также может дебютировать как режиссер в картине, но пока она не взяла на себя руководство проектом медиакомпании STXfilms.

Сценарий написали Реджина Коррадо ("Дедвуд") и Теренс Уинтер ("Волк с Уолл-Стрит", "Подпольная империя").

Бланко была одним из влиятельных криминальных авторитетов в 70-80-е годы. Ей удалось построить бизнес на контрабанде запрещенных веществ, которые она перевозила из Колумбии в США. Наркобаронессу арестовали в 1985 году и посадили на 15 лет.