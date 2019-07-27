Стало известно, кто может снять "Венома 2"

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Британский актер и режиссер Энди Серкис может снять продолжение "Венома", сообщает THR.
Источник говорит, что Серкис прилетел в Лос-Анджелес на встречу с руководством Sony Pictures в начале этой недели. Кинокомпания хочет начать работу над проектом в ноябре.
Актер, сыгравший в оскароносной "Черной пантере" одержимого физика Улисса Кло, - один из нескольких кандидатов на место режиссера, который снимет продолжение хита 2018 года с Томом Харди.
Первый фильм о самом известном антигерое и противнике Человека-паука заработал в мировом прокате 856 миллионов долларов.
© Mark Pokorny/ Warner BrosКадр из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие»
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Кадр из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие»
© Mark Pokorny/ Warner Bros
© REUTERS / Mario AnzuoniАктер Энди Серкис на премьере фильма "Звездные войны:Пробуждение силы" в Лос-Анджелесе.
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Актер Энди Серкис на премьере фильма "Звездные войны:Пробуждение силы" в Лос-Анджелесе.
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Восстание планеты обезьян"
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Кадр из фильма "Восстание планеты обезьян"
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
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Кадр из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие»
© Mark Pokorny/ Warner Bros
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Актер Энди Серкис на премьере фильма "Звездные войны:Пробуждение силы" в Лос-Анджелесе.
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Кадр из фильма "Восстание планеты обезьян"
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
Энди Серкис известен невероятными перевоплощениями, например, в таких картинах, как "Властелин колец" (Голлум) и "Планета обезьян" (Цезарь).