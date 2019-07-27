Стало известно, кто может снять "Венома 2"

Исполнитель главной роли в фильме "Веном" актер Том Харди во время фотоколла в Москве. 21 сентября 2018

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Британский актер и режиссер Энди Серкис может снять продолжение "Венома", Британский актер и режиссер Энди Серкис может снять продолжение "Венома", сообщает THR.

Источник говорит, что Серкис прилетел в Лос-Анджелес на встречу с руководством Sony Pictures в начале этой недели. Кинокомпания хочет начать работу над проектом в ноябре.

Актер, сыгравший в оскароносной "Черной пантере" одержимого физика Улисса Кло, - один из нескольких кандидатов на место режиссера, который снимет продолжение хита 2018 года с Томом Харди.

Первый фильм о самом известном антигерое и противнике Человека-паука заработал в мировом прокате 856 миллионов долларов.

© Mark Pokorny/ Warner Bros Кадр из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие» 1 из 3 Кадр из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие» © Mark Pokorny/ Warner Bros © REUTERS / Mario Anzuoni Актер Энди Серкис на премьере фильма "Звездные войны:Пробуждение силы" в Лос-Анджелесе. 2 из 3 Актер Энди Серкис на премьере фильма "Звездные войны:Пробуждение силы" в Лос-Анджелесе. © REUTERS / Mario Anzuoni © Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ Кадр из фильма "Восстание планеты обезьян" 3 из 3 Кадр из фильма "Восстание планеты обезьян" © Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ 1 из 3 Кадр из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие» © Mark Pokorny/ Warner Bros 2 из 3 Актер Энди Серкис на премьере фильма "Звездные войны:Пробуждение силы" в Лос-Анджелесе. © REUTERS / Mario Anzuoni 3 из 3 Кадр из фильма "Восстание планеты обезьян" © Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ