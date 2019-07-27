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РИА Новости
Культура

Стало известно, кто может снять "Венома 2"

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкИсполнитель главной роли в фильме "Веном" актер Том Харди во время фотоколла в Москве. 21 сентября 2018
Исполнитель главной роли в фильме Веном актер Том Харди во время фотоколла в Москве. 21 сентября 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Британский актер и режиссер Энди Серкис может снять продолжение "Венома", сообщает THR.
Источник говорит, что Серкис прилетел в Лос-Анджелес на встречу с руководством Sony Pictures в начале этой недели. Кинокомпания хочет начать работу над проектом в ноябре.
Актер, сыгравший в оскароносной "Черной пантере" одержимого физика Улисса Кло, - один из нескольких кандидатов на место режиссера, который снимет продолжение хита 2018 года с Томом Харди.
Первый фильм о самом известном антигерое и противнике Человека-паука заработал в мировом прокате 856 миллионов долларов.
© Mark Pokorny/ Warner BrosКадр из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие»
Кадр из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие»
1 из 3
Кадр из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие»
© Mark Pokorny/ Warner Bros
© REUTERS / Mario AnzuoniАктер Энди Серкис на премьере фильма "Звездные войны:Пробуждение силы" в Лос-Анджелесе.
Актер Энди Серкис на премьере фильма Звездные войны:Пробуждение силы в Лос-Анджелесе
2 из 3
Актер Энди Серкис на премьере фильма "Звездные войны:Пробуждение силы" в Лос-Анджелесе.
© REUTERS / Mario Anzuoni
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Восстание планеты обезьян"
Кадр из фильма Восстание планеты обезьян
3 из 3
Кадр из фильма "Восстание планеты обезьян"
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
1 из 3
Кадр из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие»
© Mark Pokorny/ Warner Bros
2 из 3
Актер Энди Серкис на премьере фильма "Звездные войны:Пробуждение силы" в Лос-Анджелесе.
© REUTERS / Mario Anzuoni
3 из 3
Кадр из фильма "Восстание планеты обезьян"
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
Энди Серкис известен невероятными перевоплощениями, например, в таких картинах, как "Властелин колец" (Голлум) и "Планета обезьян" (Цезарь).
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