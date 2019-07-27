Два американца признались в убийстве карабинера в Риме

РИМ, 27 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Двое 19-летних туристов из США, задержанных по подозрению в громком убийстве карабинера в одном из центральных районов Рима, признались в содеянном в ходе допроса.

Вице-бригадир корпуса карабинеров (аналог сержанта) Марио Черчиелло Рега убит ножом в ночь на пятницу на улице близ Верховного апелляционного суда, говорится в сообщении карабинеров.

Согласно восстановленной в СМИ версии событий, двое американцев в поисках наркотиков познакомились с неким 45-летним итальянцем, который пообещал свести их с дилером. Тот обманул молодых людей, дав им обычные таблетки. Иностранцы решили получить компенсацию с посредника, отобрав у него рюкзак с телефоном.

Позднее они вышли с ним на связь, потребовав за вещи 100 евро и грамм кокаина. Роль пострадавшего в криминальной истории остаётся неясной, однако известно, что он заявил об ограблении в правоохранительные органы.

На условленное место встречи с преступниками 35-летний карабинер Рега прибыл с напарником. При попытке задержания завязался конфликт, в ходе которого правоохранитель получил несколько смертельных ударов ножом.

Позднее на допросе задержанные заявили, что не поняли, кем был подошедший в штатском, и, возможно, приняли его за обманувшего их торговца наркотиками.

Убийц удалось задержать в пятницу благодаря заявлению портье их отеля. В момент ареста они готовились к выезду, спрятав нож и одежду, в которой было совершено преступление, в пространство под потолком их номера.

Вечером в пятницу перед лицом "неопровержимых доказательств" граждане США сознались в содеянном.

Убийство карабинера в центре Риме вызвало в местных СМИ крупную шумиху. Согласно их первым сообщениям, в розыск после инцидента якобы были объявлены двое мигрантов из Африки.