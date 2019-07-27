Работы по ремонту дорог в Москве завершены почти наполовину, заявил заммэра

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия в Москве завершены на 45%, отремонтировано около 800 дворов, еще три тысячи находятся в работе, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во время осмотра объектов благоустройства в Южном округе.

"В этом году на 250 улицах ведется работа по изменению профиля улиц, проводятся мероприятия, связные с приведением в порядок всей электросетевой системы: обеспечение электричества, света и ряд других мероприятий, чтобы было комфортно жителям. На данном этапе примерно 45% мероприятий, связанных с ремонтом асфальтобетонного покрытия, выполнены, уже порядка 250 объектов благоустройства сданы или подготовлены к сдаче, три тысячи дворов находятся в работе и уже около 800 отремонтированы", - сообщил Бирюков.