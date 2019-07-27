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РИА Новости

Работы по ремонту дорог в Москве завершены почти наполовину, заявил заммэра

Вчера, 12:57
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие бригады ГБУ "Автомобильные дороги" проводят латочный ремонт дорожного покрытия в Москве
Рабочие бригады ГБУ Автомобильные дороги проводят латочный ремонт дорожного покрытия в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Рабочие бригады ГБУ "Автомобильные дороги" проводят латочный ремонт дорожного покрытия в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия в Москве завершены на 45%, отремонтировано около 800 дворов, еще три тысячи находятся в работе, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во время осмотра объектов благоустройства в Южном округе.
"В этом году на 250 улицах ведется работа по изменению профиля улиц, проводятся мероприятия, связные с приведением в порядок всей электросетевой системы: обеспечение электричества, света и ряд других мероприятий, чтобы было комфортно жителям. На данном этапе примерно 45% мероприятий, связанных с ремонтом асфальтобетонного покрытия, выполнены, уже порядка 250 объектов благоустройства сданы или подготовлены к сдаче, три тысячи дворов находятся в работе и уже около 800 отремонтированы", - сообщил Бирюков.
По словам заммэра, на сегодняшний день в этих работах задействовано около 120 тысяч человек. Он подчеркнул, что работы по программе "Моя улица" ведутся специалистами инженерных компаний, которые выполняют свою работу так, чтобы ближайшие 30-40 лет эти системы "работали без всяких аварийных случаев".
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Петр БирюковМоскваОбщество
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