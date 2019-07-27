В Астраханской области проведут боевые стрельбы расчеты С-400 "Триумф" ЗВО

По данным пресс-службы ЗВО, в регионе началось тактическое учение с боевой стрельбой с личным составом дивизии противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО. В нем принимает участие два зенитных ракетных и один радиотехнический полк. В ходе первого этапа боевые расчеты С-400 передислоцируются на полигон Ашулук в Астраханскую область и заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне войск и объектов.