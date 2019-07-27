Названы самые опасные инфекционные болезни в России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова назвала инфекционные заболевания, представляющие наибольшую опасность для взрослого населения России.

По ее словам, первое место занимает гепатит.

Второй по степени опасности чиновница назвала корь — число заболевших ею в России растет, несмотря на вакциноуправляемость болезни.