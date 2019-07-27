Названы самые опасные инфекционные болезни в России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова назвала инфекционные заболевания, представляющие наибольшую опасность для взрослого населения России.
По ее словам, первое место занимает гепатит.
"Это одна из первых наших проблем, хотя в настоящий момент семимильными шагами идут исследования современных методов лечения", — сказала Малинникова в комментарии RT, добавив, что борьба с инфекцией идет "полным ходом".
Второй по степени опасности чиновница назвала корь — число заболевших ею в России растет, несмотря на вакциноуправляемость болезни.
"И остается еще не решенная, но решаемая проблема — ВИЧ", — заключила Малинникова.
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