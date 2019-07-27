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РИА Новости

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Вчера, 12:36
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© REUTERS / Tyrone SiuПолиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих. 27 июля 2019
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих. 27 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. Полиция Гонконга в субботу применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Юньлон (Юаньлан) в Новых территориях на севере Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
Перед применением газа полиция выпустила заявление с призывом собравшихся немедленно разойтись.
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"Полиция осведомлена о том, что в районе Юньлон некоторые из протестующих ведут себя неподобающим образом. Учитывая тот факт, что ряд участников протестов имеют при себе железные трубы и самодельные щиты, также некоторые из них убирали с дорог ограждения, полиция обеспокоена возможным ухудшением ситуации. Полиция призывает представителей общественности сохранять спокойствие и покинуть указанный район как можно скорее, поскольку скоро ситуация может стать хаотичной", - говорится в заявлении на сайте полиции.
По сообщению местных СМИ, полиция в первый раз применила газ примерно в 17.20 (12.20 мск), и уже в 17.35 сотрудники правоохранительных органов вновь подняли черный флаг, предупреждая, что если протестующие, которые уже начали возводить баррикады из подручных материалов, немедленно не разойдутся, газ применят вновь.
Тысячи человек в субботу вышли на протесты в районе Юаньлан в Новых территориях на севере Гонконга, несмотря на запрет полиции, участники марша на этот раз выступают не только против поправок к закону об экстрадиции, но и против нападений преступных группировок, которые произошли в прошлые выходные на расположенной здесь станции метро.
В прошлое воскресенье десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Кроме того, во время массовых протестов на станции метро "Юаньлан" люди в белых футболках, вооруженные металлическими прутами и палками, напали на пассажиров, которых посчитали демонстрантами. В результате пострадали 45 человек.
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