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РИА Новости

Снятый с выборов в Мосгордуму Жданов сообщил о своем задержании

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкИван Жданов и Илья Яшин
Иван Жданов и Илья Яшин
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Снятый с регистрации кандидатом в Мосгордуму Иван Жданов сообщил, что его задержали.
"Я задержан", - говорится в сообщении в его аккаунте в Twitter.
Подтверждением этой информации от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Ранее в субботу о задержании сообщил снятый с выборов в Мосгордуму кандидат Илья Яшин, а незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Юлия Галямина сообщили об обысках.
Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провели 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Среди них был и Жданов.
Позднее СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Затем некоторые оппозиционеры стали призывать к новой несанкционированной акции 27 июля. Полиция сообщила, что вручила им предупреждения о недопустимости такой акции и напомнила об ответственности за её организацию.
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Иван ЖдановМосква
Популярные комментарии
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27 июля, 15:36
R2 D2
810005
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27 июля, 15:37
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