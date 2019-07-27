Снятый с выборов в Мосгордуму Жданов сообщил о своем задержании

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Снятый с регистрации кандидатом в Мосгордуму Иван Жданов сообщил, что его задержали.

"Я задержан", - говорится в сообщении в его аккаунте в Twitter.

Подтверждением этой информации от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Ранее в субботу о задержании сообщил снятый с выборов в Мосгордуму кандидат Илья Яшин, а незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Юлия Галямина сообщили об обысках.

Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провели 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Среди них был и Жданов.

Позднее СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".