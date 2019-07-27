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РИА Новости

Правительство решило увеличить выплаты регионам на лекарства по соцпомощи

Вчера, 11:53
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство России приняло проект о выделении регионам еще свыше 3 миллиардов рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, а детей-инвалидов - медицинскими изделиями и спецпитанием, сообщается на сайте кабмина.
В 2019 году на эти цели правительство одобрило выделение регионам более 31,3 миллиарда рублей, исходя из численности граждан, которые с 1 января имеют право на получение государственной социальной помощи.
Сотрудник одной из аптек проверяет рецепты на лекарственные средства. Архивное фото
25 июля, 13:20
Правительство направит более трех миллиардов рублей на льготные лекарства
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу... Проектом распоряжения предлагается увеличить объём субвенций на 3 097 226,9 тысячи (до 34 464 097,1 тысячи рублей) рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи", - говорится в сообщении.
Решение было принято на заседании правительства 25 июля.
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