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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Айсен Николаев: открытие ж/д участка до Якутска — важнейшее событие

Вчера, 11:49
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© Фото предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на открытии участка железной дороги Томмот – Нижний Бестях
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на открытии участка железной дороги Томмот – Нижний Бестях
© Фото предоставлено пресс-службой Главы Якутии
В Республике Саха-Якутия открылся для грузовых и пассажирских перевозок участок железной дороги Томмот – Нижний Бестях. Поселок Нижний Бестях находится на противоположном от города Якутск берегу реки Лена. Первый регулярный поезд с этой станции отправился 27 июля. О значении железной дороги для развития Якутии РИА Новости рассказал глава республики Айсен Николаев:
- Айсен Сергеевич, как открытие нового участка Амуро-Якутской железнодорожной магистрали повлияет на экономическое благополучие Якутии?
- Пусковой комплекс Томмот-Якутск (Нижний Бестях) является ключевым звеном крупного транспортного узла - на стыке железной дороги, трех автодорог и водного сообщения, что позволит изменить схему завоза грузов для жизнеобеспечения республики с использованием доступного, круглогодичного, качественного и безопасного вида транспорта.
Полноценная эксплуатация железной дороги даст толчок развитию производительных сил республики. С открытием станции Нижний Бестях становится возможным оформление железнодорожных накладных со (до) станций ОАО "РЖД" по тарифам в соответствии с Прейскурантом № 10-01 РЖД. Среднее снижение стоимости железнодорожного тарифа от основных станций отправления грузов составит около 25%. Например, тариф на перевозку 20-тонного контейнера с грузом из Москвы снизится на 30% - с 76,3 тысячи рублей до 53,2 тысячи рублей.
Добавлю, что транспорт – также ключевой фактор развития туризма. И, безусловно, открытие регулярного пассажирского сообщения из Москвы, Хабаровска, Нерюнгри и других городов России, до самого Якутска, крайне важно для нас и с этой точки зрения. Для Якутии открываются новые возможности привлечения туристов как из регионов
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24 июля, 11:16
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России, так и из зарубежных стран. Железнодорожный туризм уже является одним из популярных видов внутреннего туризма в России.
Пока что туры в республику недешевы за счет преобладания авиасообщения. Надеюсь , что открытие пассажирского железнодорожного сообщения обеспечит доступность поездок в Якутию и приведет к разработке новых турпродуктов с более низкой стоимостью.
- Каков общий объем инвестиций в строительство этого участка железной дороги?
- Стоимость строительства по инвестиционному договору составляет 49,4 миллиарда рублей. Из них федеральные средства составляют 28,7 миллиарда рублей, республика вложила 16,7 миллиарда рублей, четыре миллиарда инвестировало ОАО "Российские железные дороги". По последним данным профинансировано 48,6 миллиарда рублей. Разница – экономия государственного заказчика.
- Какова будет стоимость билетов на пассажирские поезда? Как путешественники будут добираться из Якутска до станции в Нижнем Бестяхе?
- Уже сейчас на сайте РЖД можно купить билеты из Якутска (Нижний Бестях) до Нерюнгри. Время в пути составит 18 часов 30 минут. Билет в плацкартный вагон стоит 1654 рубля, в купейный — 3064 рубля. Пока доступны только билеты до Нерюнгри, сквозные билеты по другим направлениям поступят в продажу после 15 августа.
Для перевозки пассажиров, приезжающих на станцию Нижний Бестях, будет использован мультимодальный принцип. В летнее время по схеме железнодорожный транспорт- автотранспорт-водный транспорт, в зимнее – железнодорожный транспорт-автотранспорт. Так обеспечивается стабильность и безопасность перевозок. Для организации мультимодальной перевозки на правом берегу Лены в Нижнем Бестяхе ведется строительство одноэтажного пункта ожидания пассажиров, рассчитанного более чем на 100 пассажиромест.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутияЭкономика
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