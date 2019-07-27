Правительство одобрило выделение более 4,3 миллиарда на доплаты к пенсиям

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правительство приняло проект распоряжения, в соответствии с которым регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям. Об этом Правительство приняло проект распоряжения, в соответствии с которым регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Таким образом, всего в этом году на доплаты к пенсиям выделят 11 миллиардов 417 миллионов 450,5 тысячи рублей.

В декабре прошлого года правительство выделило на социальные доплаты в 13 регионах более семи миллиардов. Дополнительные средства потребовались из-за того, что с апреля изменился порядок подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионеров.

Пересчитать надбавки к пенсиям решили после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда глава государства поручил "немедленно устранить" несправедливость, возникшую при индексации пенсий, когда людям перестают выплачивать социальную доплату. Президент отметил, что власти должны сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого индексировать ее.