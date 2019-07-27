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РИА Новости

Правительство одобрило выделение более 4,3 миллиарда на доплаты к пенсиям

Вчера, 11:47
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота Пенсионного фонда
Работа Пенсионного фонда
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа Пенсионного фонда. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правительство приняло проект распоряжения, в соответствии с которым регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Таким образом, всего в этом году на доплаты к пенсиям выделят 11 миллиардов 417 миллионов 450,5 тысячи рублей.
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В России с начала года число получателей пенсии выросло на полмиллиона
В декабре прошлого года правительство выделило на социальные доплаты в 13 регионах более семи миллиардов. Дополнительные средства потребовались из-за того, что с апреля изменился порядок подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионеров.
Пересчитать надбавки к пенсиям решили после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда глава государства поручил "немедленно устранить" несправедливость, возникшую при индексации пенсий, когда людям перестают выплачивать социальную доплату. Президент отметил, что власти должны сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого индексировать ее.
Федеральные социальные доплаты получают пенсионеры в 69 регионах — всего 3,93 миллиона человек. Средний размер таких доплат составляет около двух тысяч рублей. Региональные доплаты выплачиваются в 16 субъектах, их получают 2,63 миллиона пенсионеров. В этом случае средний размер доплаты составляет чуть больше пяти тысяч рублей.
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